Sopralluogo positivo: riaperto il tratto di SS36 a San Giacomo Filippo

Riaperta al traffico la SS36 "del Lago di Como e dello Spluga" a San Giacomo Filippo (So), in seguito all'evento franoso che ieri ha interessato la statale con la caduta in carreggiata di frammenti di roccia all’altezza del Santuario di Gallivaggio.

La strada era stata chiusa nella giornata di giovedì, nel tratto al km 126,200. La riapertura si è resa possibile dall'esito positivo del sopralluogo tecnico predisposto dalla Comunità Montana della Valchiavenna sul versante roccioso di Gallivaggio.