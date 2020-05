Il ricordo di Chiara in via Papa Giovanni: «Sarai sempre nei nostri cuori»

Sono molto forti il dolore e lo sgomento per l'improvvisa scomparsa di Chiara Papini. La giovane di soli 19 anni è stata strappata all'affetto di parenti e amici dal pirata della strada che l'ha investita mercoledì sera mentre stava attraversando la strada in via Papa Giovanni. La disperata corsa alla piazzola del "Bione" prima, e non al "'Manzoni" com'era sembrato dalla prima ricostruzione, e da lì, in elicottero, al "Circolo" di Varese poi non sono purtroppo servite per salvarle la vita: troppo gravi le lesioni causate del violentissimo impatto e dalla terribile caduta sull'asfalto avvenuta parecchi metri più in là.

Il ricordo degli amici di Chiara

Nel tardo pomeriggio di mercoledì, con il cuore spezzato, gli amici di Chiara, che viveva nella limitrofa via Palestro, sono stati in via Papa Giovanni per renderle omaggio: a lato della strada è stato appeso uno striscione («Resterai sempre nei nostri cuori. Ciao Chiara») e sono stati posati dei fiori su un palo che regge un cartello stradale; inoltre sono state lasciate delle scritte sul marciapiede.

Proseguono le indagini

Nel frattempo la polizia locale ha rintracciato e denunciato il 22enne, figlio del titolare di un'officina attiva in città, che era alla guida dell'automobile. Su di lui sono stati effettuati gli esami che dovranno dare una risposta sull'eventuale utilizzo di sostanze stupefacenti e/o alcoliche.

