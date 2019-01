Condanna De Capitani, l'avvocato Campa: «Ci appelleremo, non c'è stato reato»

Anche Giulio De Capitani continuerà a lottare dopo la condanna a un anno e mezzo emessa dal Tribunale di Milano nella giornata di venerdì. La magistratura ha giudicato colpevoli 52 dei 57 imputati del processo conosciuto come "Rimborsopoli" sulle spese effettuate da ex consiglieri ed ex assessori regionali, dopo avere respinto per tutti il ricorso per chiedere che il reato fosse modificato da peculato a indebita percezione di erogazione o fondi pubblici.

Condanna De Capitani, «ricorreremo in appello»

Dopo la notizia della condanna emessa nei confronti di De Capitani, il legale Massimo Campa ha spiegato la posizione del suo assistito: