Violenza in ospedale: discussione finisce in rissa, tre agenti feriti

Alle ore 18.15 circa di ieri, lunedì 13 agosto, il personale dell'UPGSP (Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico) è intervenuto presso l’Ospedale di Lecco, dov'era stata segnalata la presenza di un cittadino straniero (S.P.S., senegalese classe 1990), regolare sul territorio italiano, in stato di particolare agitazione.

Nella circostanza il personale, allo scopo di porre fine alla colluttazione che il soggetto aveva intrapreso con gli stessi agenti e una guardia particolare giurata intervenuta in supporto dei poliziotti, si è visto costretto a fare uso dello spray urticante al capsicum (comunemente noto come spray al peperoncino).

A causa della collutazione, i poliziotti hanno riportato lesioni con prognosi di sei e otto giorni. Anche la Guardia Giurata ha riportato lesioni guaribili in circa tre giorni. Il cittadino straniero è stato pertanto tratto in arresto per i reati di resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali.

In data odierna il Giudice ha convalidato l’arresto e ha applicato all’imputato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, in attesa dello svolgimento del rito, il cui procidemento si terrà il prossimo 4 settembre.