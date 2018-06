Erba. Lite in stazione: uomo gravemente ferito a colpi di cellulare

Violenta rissa nel pomeriggio di domenica 17 giugno 2018 alla stazione di Erba: secondo quanto riferito da "La Provincia", la lite avrebbe coinvolto un italiano e uno straniero di 42 anni.

E' successo intorno alle 16 odierne. Per futili motivi, e comunque ancora in corso di accertamento, l'italiano avrebbe aggredito lo straniero 42enne picchiandolo con il telefono cellulare sulla testa. L'uomo ha riportato una profonda ferita al capo ed è crollato a terra pieno di sangue.

Subito sono stati chiamati i soccorsi, allertati in codice rosso: in piazza Padania a Erba sono arrivate ambulanza e automedica, che hanno prestato le prime cure al ferito che poi è stato portato all'ospedale di Erba per essere medicato in codice giallo. Sul luogo dell'aggressione anche i carabinieri di Como e la polizia locale di Erba, per ricostruire i fatti.