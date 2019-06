Ritrovata la cagnolina dispersa, la gioia della proprietaria

Una bella notizia. Poco fa, dopo mezza giornata di ricerche, è stata ritrovata sana e salva la cagnolina dispersa nei pressi del rifugio Stoppani. A comunicarlo è stata la proprietaria Giulia Amadori che aveva lanciato l'allarme anche tramite Lecco Today per ritrovare la sua Alika. Eccole insieme nella foto sopra.

«L'abbiamo trovata, l'abbiamo ritrovata dopo tanto che la cercavamo - ci ha raccontato raggiante Giulia in serata - Con meno persone lungo i sentieri e gridando per richiamare la sua attenzione, siamo riusciti a individuare Alika. Dopo che quasi tutti sono rientrati dopo la giornata di sole, abbiamo rifatto a ritroso il sentiero dal piazzale della Funivia verso la Stoppani e appena arrivati nel nucleo di case poco prima del rifugio abbiamo trovato un ragazzo che ci ha detto di averla notata, abbiamo continuato a cercare in quella zona e dopo pochi minuti l'abbiamo ritrovata nei pressi di un cepsulgio. Spaventata, ma stava bene, siamo molto felici, grazie a tutti per l'interessamento».