Risse, violenza, alcol: sabato sera movimentato a Lecco

Serata piuttosto movimentata quella di sabato a Lecco e nel circondario. Una rissa tra giovani scoppiata in Piazza Lega Lombarda poco dopo le 20 ha avuto come epilogo un viaggio in ospedale.

Vittime due giovani di 21 e 23 anni, rimaste leggermente ferite e molto scosse, da quanto appreso, a seguito dell'aggressione da parte di un ragazzo. Dopo la chiamata al 118, in stazione sono arrivate l'ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolzio e l'automedica dell'Aat Lecco. Le due amiche sono state medicate sul posto e trasportate al pronto soccorso in codice giallo.

Dopo un periodo di relativa tranquillità, sono tornati a destare preoccupazione anche i casi di intossicazione etilica. Praticamente alla stessa ora, le 2.30 della notte fra sabato e domenica, la chiamata al 118 per due giovani alle prese con gli effetti dell'alcol: a Costa Masnaga coinvolto un 26enne che avrebbe rifiutato il trasporto in ospedale dopo l'intervento della Croce Verde di Bosisio; il secondo episodio a Lecco, in località Pradello, con un 18enne raggiunto dalla Croce Rossa di Valmadrera e condotto al pronto soccorso dopo le 3.

Pochi minuti più tardi, sempre nella zona della discoteca, altro intervento dei volontari e delle forze dell'ordine per un evento violento. A farne le spese un 17enne per cui si sono rese necessarie le cure dei volontari della Croce rossa di Lecco. Il minore è stato accompagnato al Manzoni in codice giallo. Sull'episodio sono in corso indagini da parte degli uomini della Questura di Lecco.