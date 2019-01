«La situazione nella stazione di Lecco è fuori controllo»

«La situazione in stazione è intollerabile, occorre fermare le violenze». Così Giacomo Zamperini, dirigente regionale di Fratelli d'Italia e già consigliere comunale a Lecco, ha commentato la firma del patto per la sicurezza avvenuta mercoledì scorso in Prefettura alla presenza dell'assessore regionale alla Sicurezza Riccardo De Corato, «anche per fermare - aveva spiegato De Corato - la violenza nelle stazioni ferroviarie e fornire di strumenti adeguati coloro che saranno impiegati nel contrastare questi delinquenti. Simili episodi non possono e non devono essere più tollerati, un ringraziamento particolare alle forze dell'ordine che con il loro intervento hanno impedito che la situazione degenerasse».

«Pazzesco, a Lecco ormai la situazione è fuori controllo, queste violenze sono il sintomo che qualcosa non funziona come dovrebbe - dichiara Giacomo Zamperini - Qui si fanno regolamenti di conti fra bande di stranieri rivali, mentre la sinistra nostrana si straccia le vesti perché vorrebbe poter accogliere più immigrati. Prima di prenderne altri, rimandiamo a casa quelli che in Italia sono venuti solo a portare violenza e crimine. Spero che questi balordi vengano identificati al più presto e assicurati alla giustizia. Voglio anche sperare che nessuno dei responsabili sia ospitato presso le locali strutture di accoglienza, come il Ferrhotel, altrimenti il fatto sarebbe ancora più allarmante. Ora ci vogliono misure straordinarie per mandare un messaggio chiaro a chi si comporta in questo modo: a Lecco, non siete più i benvenuti!»