Spaccio di droga, minacce e rapine: arrestato un giovane di Valmadrera

I Carabinieri della Stazione di Valmadrera, nella serata di martedì, hanno dato esecuzione a una misura cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di Luis Guillermo Chindamo, 22enne originario della Colombia, disoccupato e residente a Valmadrera, per spaccio di sostanze stupefacenti, rapina aggravata e tentata estorsione.

Il giro di droga

L’attività d’indagine dei Carabinieri ha avuto inizio lo scorso mese di ottobre in seguito alla denuncia sporta da un 20enne “cliente” dell’arrestato, minacciato di morte da quest’ultimo a causa di un debito di droga non pagato. I Carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica di Lecco, hanno quindi provveduto ad analizzare il giro d’affari di Chindamo, individuando altri suoi clienti, tra cui minorenni, che avevano acquistato, dal 2012 ad oggi, dosi di marijuana e hashish, a volte anche in prossimità di Istituti scolastici. Lo scorso 8 marzo, in seguito a una perquisizione domiciliare effettuata presso la casa dell’indagato, i Carabinieri di Valmadrera hanno rinvenuto circa sessanta grammi di hashish, già suddivisi in vari pezzi, nonché un bilancino di precisione, verosimilmente utilizzato per l’attività di spaccio.

Minacce e rapina aggravata nei confronti di un conoscente

Per quanto riguarda la rapina aggravata, l’episodio risale alla serata del 9 novembre 2018: tre ragazzi ventenni, dopo aver trascorso parte della serata in un locale di Valmadrera, rientrando a casa hanno incontrato per caso Chindamo, loro conoscente, che, in compagnia di altri sei o sette ragazzi minorenni, senza alcun apparente motivo, si è rivolto ai tre pretendendo un saluto, manifestando una condotta prepotente e minacciosa. Vista la loro indifferenza, ha sferrato un calcio al fianco di uno di loro, afferrandolo per le braccia e bloccandolo contro un muro, intimandogli di dargli tutti i soldi che aveva in tasca. Dopo il rifiuto, Chindamo ha prelevato il portafogli dalla tasca della vittima, asportando una banconota da cinquanta euro e minacciandolo infine di non denunciare il fatto alle forze dell'ordine.

In seguito alle risultanze investigative raccolte dai Carabinieri di Valmadrera, il GIP presso il Tribunale di Lecco, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di Chindamo; provvedimento che, nella giornata di giovedì 4 aprile, è stato confermato in seguito all'interrogatorio di garanzia.