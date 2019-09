Arresto cardiaco dopo immersione: 48enne salvata col defibrillatore

Ha rischiato la vita la sub che questa mattina, poco dopo le 11, è rimasta vittima di un grave malore al moregallo. La donna, 48 anni, si è immersa nelle acque del lago, ma quando è riemersa è stata colta da un arresto cardiaco ed è stata salvata sul posto dai soccorritori dopo l'intervento col defibrillatore.

Sono stati i compagni di immersione ad allertare i soccorsi: sulle rive del lago sono giunte le ambulanze del Soccorso degli Alpini di Mandello e della Croce rossa di Valmadrera, con l'appoggio di un mezzo specialistico dell'Aat Lecco. In un primo momento è stato fatto alzare in volo l'elisoccorso da Milano, che però non ha caricato la paziente, trasportata via terra all'ospedale Manzoni in codice rosso. Le sue condizioni, da quanto appreso, sarebbero comunque gravi.