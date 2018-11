Triste primato della SS36 a ottobre: è la strada più trafficata del Nord Italia

Anas ha reso noti i dati dell'Osservatorio del traffico relativi al mese di ottobre. E come ormai triste abitudine, la punta massima del flusso veicolare nel Nord Italia si è registrata sulla Strada Statale 36, a Lecco, il 31 ottobre 2018: 77.847 mezzi in transito, rilevazione effettuata al km 49,305 dell'importante arteria viabilistica che collega la Brianza alla Valtellina.

Per quanto concerne il massimo volume di traffico pesante, è del 12 ottobre sulla RA14 di Trieste, 5.954 del 12 ottobre, stesso giorno in cui la SS36 ha fatto registrare il massimo traffico notturno con 8.259 veicoli in transito al km 5,061 a Gallarate.

Il traffico totale sulle strade del Nord Italia, informa Anas, a ottobre è calato del 2% rispetto al mese di settembre. Per la cronaca, il massimo volume di traffico giornaliero si è verificato venerdì 5 ottobre a Roma, lungo il Grande raccordo anulare (km 37,399) con l'imponente numero di 163.511 mezzi.