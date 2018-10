Incidente sulla Briantea, traffico in tilt verso Brivio

Ancora disagi per i pendolari che quotidianamente si spostano tra le province di Lecco e Bergamo.

Dopo la chiusura del Ponte San Michele di Paderno d'Adda, il passaggio obbligato per auto, camion e bus navetta che fanno spola tra le stazioni di Paderno d'Adda (Lecco) e Calusco (Bergamo) è il ponte di Brivio, con tempi di percorrenza di almeno 45 minuti in più. Oggi il traffico è andato in tilt: all'alba sulla ex statale Briantea, utilizzata dai pendolari per raggiungere il ponte di Brivio, si è verificato un incidente, con feriti lievi.

Il sinistro ha riguardato due auto, coinvolgendo due uomini di 45 e 76 anni. Sul posto l'ambulanza della Croce Bianca Merate e un'automedica dell'Aat Lecco; i due feriti sono stato trasportati all'ospedale Mandic poco dopo le 7.

Ripercussioni si sono avute però sul traffico tra le due province con code chilometriche e disagi per i pendolari che si stavano recando al lavoro o a scuola e per chi quotidianamente utilizza l'ex statale Briantea, transitando, appunto, da Brivio.