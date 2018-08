Si ribalta e finisce schiacciato dal trattore: 39enne in ospedale

Brutto incidente a Bosisio Parini, in Via Brianza, nella serata di giovedì. Un 39enne è stato sfortunato protagonista di un ribaltamento con il trattore. Nel sinistro, infatti, l'uomo è rimasto schiacciato dal mezzo, procurandosi un trauma a una gamba.

Necessario, per liberarlo in sicurezza, l'intervento dei Vigili del fuoco di Lecco. L'uomo è stato soccorso - in un primo momento in codice rosso - dai volontari della Croce Verde di Bosisio e dall'automedica, venendo poi trasferito all'ospedale di Lecco intorno alle 21.30 con un codice giallo.