Notte all'insegna dell'alcol: tre interventi delle ambulanze per giovani ubriachi

La problematica dell'alcol, piaga sociale continua, torna ad avere riflessi seri nel territorio. Nella notte tra sabato e domenica sono state tre le chiamate per soccorrere giovani vittime di intossicazione etilica. Una concentrazione tanto ravvicinata di episodi non si verificava da molti mesi.

La prima chiamata intorno alla 1 a Osnago, in Via Statale: 17 anni l'età della persona coinvolta. Sul posto è intervenuta la Croce rossa di Merate per il trasporto al Mandic. All'ospedale meratese, un'ora e mezza dopo, è arrivata anche una ragazza, sempre minorenne, soccorsa a Cernusco dai volontari della Croce Bianca di Merate.

Poco dopo, intorno alle 3, sirene nuovamente in azione a Cernusco per un 23enne in preda ai postumi della sbornia (questo il caso in apparenza sembrato più grave). Tutti e tre, per fortuna, sono stati osservati in pronto soccorso in codice verde. Resta, però, la piaga sociale del fiume di alcol che scorre nelle serate dei lecchesi, soprattutto fra i giovanissimi.