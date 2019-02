Sabato sera all'insegna dell'alcol: ambulanze costrette a tre interventi

Nella serata di sabato sono state tre, nel territorio, le chiamate per soccorrere vittime di intossicazione etilica, come accaduto purtroppo anche una settimana fa, a dimostrazione di quanto si faccia fatica a contrastare questa piaga.

E come spesso avviene, le uscite dei paramedici e dei volontari sono a vuoto, poiché i pazienti in preda ai fumi dell'alcol rifiutano il trasporto in pronto soccorso o non ne hanno realmente bisogno.

La prima chiamata al numero unico per le emergenze è giunta intorno alle 19 in Via Balicco, con l'intervento della Croce San Nicolò. Alle 20.30 l'allarme è scattato a Robbiate, in località Cascina Prato: anche in questo caso un uomo di 64 anni in preda ai fumi dell'alcol avrebbe però rifiutato il trasporto.

A notte inoltrata è toccato a un ragazzo di 18 anni a Calolziocorte, in Via Bolis. I Volontari del Soccorso di Calolzio, dopo averlo raggiunto, lo hanno caricato e accompagnato al Manzoni di Lecco in codice verde.