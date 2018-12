Guasto a un passaggio a livello, altra mattinata di disagi sui treni

Per i pendolari dei treni piove sul bagnato nonostante sia sereno da tempo. Anche la mattinata di oggi è contrassegnata infatti da notevoli ritardi, a sole 24 ore dalla giornata da incubo di martedì.

I convogli sulla Milano-Tirano sono rallentati da un guasto, di competenza Rfi, a un passaggio a livello tra le stazioni di Ponte in Valtellina e Tresenda: ciò ha causato ritardi a cascata su tutta la linea. Fino a pochi minuti fa il treno 2557 (Tirano 6.12-Milano Centrale 8.38) viaggiava con 37 minuti di ritardo, ora Trenord dal suo sito annuncia ritardi fino a 20'.

Il guasto è l'ennesimo che si verifica negli ultimi mesi sugli impianti, con il ritmo di almeno uno a settimana. Non bastassero già i problemi patiti da Trenord e da tempo sul tavolo delle istituzioni regionali, a questi si sommano dunque quelli periodici di Rfi.

Ritardi sono stati accumulati anche sulla Lecco-Carnate-Milano: il convoglio 10898 (Milano Porta Garibaldi 07:03 - Carnate Usmate 07:38) ha viaggiato con 20 minuti di ritardo «perchè è stato necessario attendere il treno in arrivo da Cremona».

Ieri il prolungarsi dei lavori di manutenzione e la tardata riattivazione della linea da parte di Rfi tra le stazioni di Lecco e Colico aveva portato alla sospensione dei treni sulla tratta per più di un'ora, costringendo i pendolari a snervanti attese e ad ammassarsi come sardine sui convogli già partiti. Oggi, come ha scritto amaramente qualcuno sui gruppi Facebook dei pendolari, «si riparte».