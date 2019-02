Ancora un atto vandalico: treno cancellato e disagi per i pendolari

È successo ancora. Questa mattina il treno 2557 in partenza da Tirano alle 6.12 e diretto a Milano Centrale (orario di arrivo previsto 8.38) non è stato effettuato a causa di un atto vandalico perpetrato da ignoti. Il personale di Trenord è stato obbligato a un intervento di manutenzione straordinaria in deposito. I clienti diretti a Centrale, e i tanti pendolari lecchesi, si sono così visti costretti a utilizzare il treno 2559 transitato da Lecco alle 8.30 e arrivato in Centrale alle 9.17, il Regionale 2561 partito da Tirano un'ora più tardi, le 7.12 o, in alternativa, a utilizzare la linea S8 per Porta Garibaldi.

Non si tratta certamente della prima volta. Nell'ultimo periodo questo genere di episodi di cronaca, che evidenzia la stupidità dei soliti ignoti, si è verificato in più occasioni, con sassi lanciati contro i finestrini e carrozze manomesse.

La mattinata dei pendolari è stata così segnata dai (purtroppo) abituali disagi. Sulla Lecco-Carnate-Milano il treno 10837 (Lecco 09:07-Milano Porta Garibaldi 10:08) non è stato effettuato in seguito a un guasto, rilevato dalle apparecchiature di sicurezza del treno, che ha richiesto un intervento tecnico di ripristino. Ritardi fino a 25 minuti si sono accumulati anche sulla Lecco-Molteno-Como.