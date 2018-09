Autopompa dei Vigili del fuoco si ribalta nella rotonda di Malgrate

Incidente poco usuale nel primo pomeriggio di oggi alla rotonda di Malgrate tra la Provinciale e il Ponte Kennedy.

Un mezzo dei Vigili del fuoco, un'autopompa, si è infatti ribaltato proprio all'interno della rotonda, girandosi sul fianco passeggero in direzione Lecco e ostruendo la carreggiata.

A ricostruire la dinamica la Polizia locale di Lecco e i Carabinieri intervenuti pochi minuti più tardi. Nel sinistro sono rimaste ferite tre persone, tra cui un 31enne e un 45enne, in maniera lieve. I paramedici della Croce rossa di Lecco, con il supporto del personale dell'automedica dell'Aat Lecco, li hanno trasportati all'ospedale Manzoni in codice verde intorno alle 14.

Sul posto anche i Vigili del fuoco che hanno aiutato i colleghi a rimuovere il mezzo ribaltatosi. I pompieri, pochi minuti più tardi, sono stati costretti a tornare nello stesso punto, all'interno della rotonda, per spegnere un principio di incendio in un pullman di linea. Inevitabile così la chiusura temporanea del tratto di strada, con disagi per chi nel primo pomeriggio è transitato in entrambe le direzioni di marcia.

Gallery