Controlli anti Covid-19, sanzionato il titolare di un esercizio commerciale

Le forze dell'ordine continuano a vigilare, anche dopo le riaperture del 18 maggio, sul rispetto delle norme contenute nei Dcpm dell'8, 9, 11 e 25 marzo firmati dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte per contrastare la diffusione del virus Covid-19.

La Prefettura di Lecco ha fornito anche oggi i dati relativi al monitoraggio e alle verifiche effettuati nel territorio. Dal 18 maggio nessuna restrizione è più in vigore sugli spostamenti interni alla regione, mentre resta il divieto di violare la quarantena per i soggetti positivi, così come sono attive le disposizioni riguardo le protezioni individuali e il distanziamento sociale.

Le persone sottoposte a controlli giovedì 28 maggio sono state 603: nessuna è stata sanzionata in relazione all'articolo 4 del Dpcm n.19 del 25 marzo (ipotesi legate all'inosservanza dei provvedimenti dell'autorità, in ottemperanza al Dpcm 8 e 9 marzo 2020 e precedentemente collegate all'art. 650 del Codice penale). Non sono stati ravvisati altri reati né irregolarità.

Controllati inoltre 90 esercizi commerciali: il titolare di uno di questi è stato sanzionato per violazione delle disposizioni in materia di sicurezza sul Covid-19.

