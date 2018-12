Diverbio tra una coppia degenera in aggressione: donna finisce in ospedale

Brutto episodio di violenza, nel pomeriggio di lunedì 31 dicembre, in via Gomes, nella zona di Maggianico compresa tra la stazione e il parco comunale. Una coppia di giovani nigeriani, risultati essere residenti in provincia di Novara, è venuta alle mani dopo un acceso diverbio; a farne le spese maggiori è stata lei, 22 anni, trasferita presso l'ospedale di Erba in codice giallo dai Volontari di Calolziocorte.

Arrestato l'aggressore

La segnalazione dell'aggressione, giunta agli agenti della Questura di Lecco, ha consentito ai poliziotti d'interventire e di trarre in arresto l'uomo, portato presso i locali uffici per procedere con la necessaria idenfiticazione.