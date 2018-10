Artigianato: l'export lecchese verso la Russia aumenta del 38% in un anno

Lecco diventa un territorio sempre più importante negli scambi commerciali con la Russia.

La 45^ edizione della Mostra dell'Artigianato diventa sempre più internazionale e propone agli imprenditori artigiani incontri OnetoOne per conoscere e capire le strategie di business da programmare, per approdare sui mercati russi. Due giornate di studio e di analisi delle imprese per affrontare nuove sfide internazionali.

Dalle modalità di gestione del business e delle forniture, alla realizzazione dei progetti, delle idee e delle aspettative degli imprenditori: questi i focus intorno ai quali ruoteranno gli appuntamenti dedicati agli imprenditori che si confronteranno con i rappresentanti della Camera di Commercio russa in Italia. Due giornate ideate per strutturare i rapporti commerciali proponendo e analizzando i plus vincenti per riuscire a entrare in un sistema economico complesso e di dimensioni molto più ampie rispetto al sistema economico delle Pmi che caratterizza il territorio lombardo.

«La Mostra dell'Artigianato - sottolinea Marco Galimberti, presidente di Confartigianato Imprese Como - è anche e soprattutto un importante veicolo di promozione economica per tutte le imprese, anche quelle vocate all'esportazione del prodotto. L'iniziativa in programma quest'anno nell'ambito della manifestazione, del focus economico mirato al mercato russo, è una grande opportunità di carattere commerciale a cui le imprese interessate ad allacciare relazioni con l'Est Europa non possono rinunciare, a conferma del fatto che una rassegna fieristica deve poter creare occasioni concrete di crescita per l'economia del territorio”».

Ma veniamo ai numeri perché il business Italia/Russia parla di un mercato sempre più in espansione tanto che la crescita, tra il 2017 e il 2018 è stata del +9,8%. Secondo i dati rilevati dalla Camera di Commercio di Milano l'interscambio lombardo nei primi sei mesi del 2018 ha un valore di quasi 2 miliardi. Milano guida il commercio regionale con 790 milioni circa seguita da Pavia con 516 milioni e Brescia con 169 milioni. Superano i 100 milioni anche Varese e Bergamo.

Nessuna provincia vede aumentare nell'ultimo anno - confrontando i primi sei mesi - l'export verso la Russia come Lecco: +38%, da 23 milioni a quasi 32 milioni di euro. Stabile l'import.