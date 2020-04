Cassa integrazione: già a marzo è specchio della drammatica situazione economica

Uno situazione negativa, che disegna scenari più che preoccupanti per l'immediato futuro. Il terzo rapporto Uil del Lario sulla cassa integrazione nelle Province di Como e Lecco, nel primo trimestre 2020, si inserisce in un contesto drammatico del nostro Paese a seguito dell'emergenza Coronavirus, iniziata a fine febbraio 2020, i cui effetti sono visibili dal mese di marzo, anche se lo studio non riporta i dati relativi al Fis (fondo d'integrazione salariale), in quanto non forniti dall'Inps. È possibile però notare la difficile situazione economica comparando, soprattutto, i dati di marzo 2020 con lo stesso mese del 2019.

La cassa integrazione totale a marzo 2020 è diminuita dell'8,2% a Lecco contro un dato lombardo che segna l'aumento del 45,1%. La richiesta di ore di CI in deroga ha fatto registrare un -100% ma è un dato che non può ancora essere rendicontato in quanto sottoposto ad autorizzazione della singola regione.

È aumentata la richiesta delle ore di cassa integrazione ordinaria nel mese di marzo 2020 rispetto al 2019: a Lecco +48,3%, più del dato lombardo (29%) e di quello nazionale (7,9%). Segno spaventosamente positivo, purtroppo, anche per la CI straordinaria che ha fatto segnare 69.560 ore (lo scorso anno a marzo furono 0).

Si salva il tessile, dove la richiesta di ore di CI è calata (-5,9%), mentre è aumentata per il settore metalmeccanico (+372,5%).

Il settore industriale è il più colpito

Le aziende del settore industriale sono quelle che hanno visto un incremento della richiesta delle ore di cassa integrazione nel periodo gennaio-marzo 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente nelle due province di Como e Lecco; mentre, nel settore dell'edilizia, le ore di cassa integrazione sono in aumento solo nella Provincia di Como:

Industria: Como +45,2 %; Lecco +212,9%.

Edilizia: Como +120,0%; Lecco -59,7%.

Artigianato: Como 0%; Lecco 0%.

Commercio: Como -100,0%; Lecco 0%.

A Lecco, a marzo 2020, si sono riscontrati 818 lavoratori in cassa integrazione, un dato incompleto mancando quelli in cassa in deroga, in Fis, in Fsba.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Monteduro: «Il Governo ampli la durata della copertura»

«Il terzo rapporto Uil del Lario - commenta Salvatore Monteduro, segretario generale Cst Uil del Lario - anche se carente di alcuni dati che riguardano il Fis (fondo d'integrazione salariale), Fsba ( fondo di solidarietà bilaterale per l'artigianato) cassa in deroga ancora in istruttoria in regione, fa percepire la drammatica situazione economica e sociale nella quale si trovano molti lavoratori a seguito dall'emergenza del Coronavirus, che si associa alla catastrofe sanitaria. L'approvazione nel mese di marzo dei due Decreti-Legge n.9 del 2 marzo 2020 e n.18 del 17 marzo 2020, con i quali si è riconosciuta la possibilità di utilizzo degli ammortizzatori sociali da parte di tutte le aziende, anche di quelle con meno di sei dipendenti, con la causale "Emergenza Covid-19", per sospensione di attività ha di fatto dato il via alla richiesta da parte di numerose imprese, ma è altresì importante ed essenziale che il Governo ampli la durata della copertura, oggi prevista in nove settimane, degli ammortizzatori sociali in considerazione, purtroppo, che l'emergenza economica sarà lunga e sarà necessario, anche, un intervento legislativo per garantire tutele sociali molto ampie e strutturate nel tempo, per garantire sia i lavoratori in costanza di rapporto di lavoro (ampliare la durata della cassa integrazione, Fis ecc.) sia i soggetti inoccupati che sono alla ricerca di un posto di lavoro (Naspi - indennità mensile di disoccupazione, riconosciuta fino ad un massimo di 24 mesi).

Gallery