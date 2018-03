Sondaggio | Si discute sulla creazione della Grande Lecco. Cosa ne pensate?

È definitivamente aperto il dibattito sull'opportunità di dar vita alla Grande Lecco: un'unica città che fonderebbe Abbadia Lariana, Ballabio, Civate, Galbiate, Garlate, Lecco, Malgrate, Mandello del Lario, Morterone, Olginate, Pescate, Valmadrera e Vercurago. Il progetto, lanciato da Appello per Lecco, si basa «sull'impossibilità di poter continuare a crescere internamente e su quella di dover competere con le altre città».

L'obiettivo è quello di costruire una città da centomila abitanti, che possa offrire ai cittadini i servizi e i cittadini di una metropoli lombardia. «Non abbiamo più possibilità di svilupparci all’interno - spiega Corrado Valsecchi, assessore comunale e fondatore di Appello per Lecco -. Un giro delle sponde del lago in barca richiede venti minuti, un giro a piedi intorno al lago non arriva a venti chilometri e passa per vari comuni. Dobbiamo ragionare in maniera diversa, ci serve qualcosa di diverso. Siamo noi gli artefici e i protagonisti del nostro futuro. Questo libro andrà ad amministratori, associazioni di categorie e parrocchie coinvolte nel nostro progetto, deve arrivare a tutti coloro che vogliono essere attori di questo cambiamento. Vogliamo davvero perdere questa grande occasione?»

Se ne parlerà, ovviamente, anche ai cittadini lecchesi: ad aprile verrà organizzato un incontro pubblico per spiegare nei dettagli qual è il progetto costruito da Appello per Lecco.

Lettori, votate

L'idea ha generato un dibattito sentito all'interno dell'opinione pubblica, che sarebbe comunque chiamata a dire la propria tramite l'obbligo di un referendum consultivo. Attraverso questo sondaggio vogliamo capire qual è la vostra opinione sull'argomento.

(N.B.: il voto è anonimo)