L'industria corre al doppio della media, il Tg5: «Lecco star della Lombardia»

Correre più forte della Cina, con una ripresa che, secondo recenti indagini statistiche, viaggia al doppio della media nazionale.

Come hanno rivelato i dati dell'Istat, il nostro territorio vive il momento di maggiore crescita per l'industria dal 2010 per quanto riguarda domanda, attività produttiva e fatturato.

Un "boom" che non è passato inosservato al Tg5, che nell'edizione delle ore 20 del 9 aprile scorso ha dedicato un servizio proprio al nostro distretto industriale, definito apertamente "star" dell'intera Lombardia grazie a un'escalation di commesse che le aziende faticano addirittura a rispettare.

«Dai numeri sembra che corriamo come la Cina - ha spiegato un imprenditore lecchese ai microfoni dei colleghi del Tg5 - Dal 2010 abbiamo sestuplicato il fatturato».

La richiesta di lavoro è talmente grande che non c'è sufficiente personale. L'industria bussa alle porte delle scuole tecniche che formano operatori specializzati, alcuni dei quali inseriti gradualmente grazie all'alternanza scuola-lavoro. Ma i diplomati sono circa 400 all'anno, e la necessità dell'industria lecchese (i più richiesti sono i diplomati in meccatronica) 1.500.

Siamo dunque al paradosso: il lavoro è sicuro, con stipendi intorno ai 1.500 euro per un diplomato appena assunto, ma mancano le risorse umane.

Il Tg5 ha intervistato anche il presidente di Confindustria Lecco Lorenzo Riva. «È un momento in cui il mercato sta richiedendo tantissimo e le aziende del territorio hanno richiesto di poter lavorare anche il sabato - ha spiegato - Alcune, con accordi sindacali, persino di poter lavorare anche il sabato pomeriggio».