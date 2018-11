Maltempo sulla Lombardia, Regione Lombardia chiede lo stato di calamità

«La Regione Lombardia chiede al Governo lo 'stato di emergenza'». Lo ha fatto sapere il presidente Attilio Fontana durante la conferenza stampa dopo giunta. «Da un primo monitoraggio - ha spiegato - i danni causati dal maltempo degli ultimi giorni ammontano a circa 40 milioni di euro. Per questo ho appena firmato la richiesta che ci consentirà di chiedere l'intervento dello Stato così da destinare i fondi alle province colpite». Tra le zone maggiormente colpite ci sono il Bresciano con una stima di 18 milioni di euro di danni, la Bergamasca con 12 milioni di danni e la provincia di Sondrio con danni stimati intorno ai 3,5 milioni di euro; altri fondi saranno destinati alle zone meno colpite, tra cui il Lecchese.

A questo proposito, nella giornata di oggi, gli assessori Pietro Foroni (Territorio e Protezione civile), Fabio Rolfi (Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi), Massimo Sertori (Enti locali, Montagna e Piccoli comuni) e Davide Caparini (Bilancio, Finanza e Semplificazione) si sono incontrati per fare un primo bilancio dei danni provocati e gettare le basi per la messa in atto di misure specifiche per il ripristino delle zone colpite.