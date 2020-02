Moto Guzzi, approvata l'ipotesi di accordo aziendale del Gruppo Piaggio

I lavoratori della Moto Guzzi di Mandello hanno approvato nei giorni scorsi l'ipotesi di accordo aziendale del Gruppo Piaggio. Alla votazione hanno partecipato 75 lavoratori e lavoratrici su 94 presenti e 72 hanno votato a favore della proposta presentata dal coordinamento delle Rsu del Gruppo Piaggio e da Fim Cisl e Fiom Cgil.

«Come organizzazioni sindacali - è scritto in un comunicato unitario - riteniamo molto importante il dato referendario che rilancia, una volta approvata l'ipotesi d'accordo, non solo i sistemi premianti, ma anche la partecipazione attiva dei lavoratori e delle lavoratrici all’interno delle fabbriche con nuove e importanti forme di relazioni sindacali».

Questo primo risultato si è sommato a quelli dei siti produttivi di Pontedera, Scorzè e Noale. «Giudichiamo questo risultato molto soddisfacente - commenta Lorenzo Ballerini, Fim Cisl Mbl - Il voto ci connforta e ci ripaga del duro lavoro e della fatica che abbiamo speso in questi due anni di trattativa. È chiaro che non ci fermiamo qui. Continueremo il nostro impegno a favore dei lavoratori e delle lavoratrici gestendo il contratto integrativo in ogni suo aspetto».