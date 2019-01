Offerte di lavoro, Lilla Pois assume personale anche a Lecco: come candidarsi

Lilla Pois cerca dipendenti anche nel Lecchese. Fra le diverse posizioni aperte dalla società dedicata alla vendita di prodotti per la cura della casa, della persona e di profumeria/make-up, ce n'è anche una riguardante il punto vendita di Via Roma a Lecco e riguarda la posizione di addetto alla vendita beauty.

«Hai il pallino per un lavoro appassionante? Hai passione per il commercio e cerchi una nuova stimolante realtà nella quale metterti in gioco? - si legge sul sito di Lilla Pois - Allora si, stiamo cercando proprio te! Start-up del Gruppo Auchan dedicata alla vendita di prodotti per cura della casa, della persona e di profumeria/make-up, per il suo piano di sviluppo in corso è sempre alla ricerca di nuovi Collaboratori addetti/e alle vendite. Completano il profilo un buon utilizzo del pc e una buona conoscenza della lingua inglese e francese. È richiesta la disponibilità a lavorare su turni e nei giorni festivi.

Tutte offerte più vicine a Lecco

Addetto Vendita Beauty Part Time Rho

Sede di lavoro: Rho, MI (Italia)

Addetto Vendita Beauty Part Time Olgiate Comasco

Sede di lavoro: Olgiate Comasco, CO (Italia)

Vice Responsabile Punto Vendita (tempo determinato)

Sede di lavoro: Abbiategrasso, MI (Italia)

Addetto al caricamento banchi (sostituzione ferie)

Sede di lavoro: Garbagnate Milanese, MI (Italia)

Addetto Vendita Beauty (tempo determinato)

Sede di lavoro: Lecco, LC (Italia)

Addetto Vendita Beauty (tempo determinato)

Sede di lavoro: Milano, MI (Italia)

Addetto al caricamento banchi - sostituzione ferie

Sede di lavoro: Olgiate Comasco, CO (Italia)

Addetto al caricamento banchi (tempo determinato)

Sede di lavoro: Milano, MI (Italia)

«In vista delle future opportunità di inserimento - scrive Lilla Pois sul proprio sito - valutiamo sempre con grande attenzione i curriculum vitae di giovani, neolaureati e profili esperti interessati ad entrare a far parte del nostro gruppo.