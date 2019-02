Tributo a Fabrizio De Andrè al Jolly di Olginate

Anche Olginate rende omaggio a Fabrizio De Andrè. Nel ventennale della morte, e nella settimana del giorno della nascita, il gruppo del cinema teatro Jolly ha deciso di organizzare una serata per emozionare il pubblico con le parole e la musica del grande cantautore genovese, poeta degli ultimi. L'appuntamento è per venerdì 22 febbraio dalle ore 21 alle 23. Sul palco olginatese salirà il gruppo "Area Faber" per un tributo di alto livello. L'ingresso costerà 5 euro.

I volontari del Jolly sono molto soddisfatti per il successo di pubblico registrato in questi primi due mesi dopo il ritorno del cinema sul maxischermo, e ora stanno mettendo in programmazione anche altri spettacoli e proposte culturali di grande interesse. Tra queste spicca quella dedicata a Faber.