Anche una partita di calcio tra residenti e villeggianti nell'Agosto a Carenno

Ci sarà anche una partita di calcio tra residenti e villeggianti nel programma di iniziative dell'Agosto Carennese (nella foto gli impianti sportivi recentemente addobbati di bluceleste per il ritiro del Lecco). L'originale sfida a pallone si terrà nella giornata di Ferragosto alle ore 17. Intanto le iniziative della rassegna estiva stanno già entrando nel vivo.

Dalla cultura allo sport, dalle feste religiose alle gite: tutto il programma

Dal 26 luglio al 9 agosto il bar del centro ospiterà la mostra pittorica di Enrico Carsana dal titolo "Rico - dietro lo sguardo". Domani, giovedì 1° agosto alle 20.45 nei pressi della locanda di Colle di Sogno verrà presentato il progetto "Colle di Sogno. Un luogo dove restare". Sempre domani (1° agosto, ore 20.30) la chiesa parrocchiale ospiterà la serata dal titolo "La coscienza sociale Cristiana a Carenno" in ricordo di don Vincenzo Cavallari a 50 anni dalla morte. Interverrà lo storico Fabio Bonaiti.

Venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 sarà invece la volta della "Carenn in fest" in oratorio. Mercoledì 7 alle 21 nella chiesa vecchia verrà proposto "Il muro di Alda", un ricordo omaggio alla poetessa Alda Merini scritto e raccontato da Paolo D'Anna. Giovedì 8 alle 21 l'oratorio ospiterà l'elevazione musicale "San Domenico e il Rosario".

La rassegna carennese proseguirà quindi domenica 11 alle 21 con la presentazione del libro di Jerry Fornari "L'oratorio di San Domenico", mentre mercoledì 14 andrà in scena (ore 17 al centro sportivo) lo spettacolo di burattini "Gioppino e la principessa stregata".

Giovedì 15 sarà la volta del "Ol Feragost de Caren" con apertura della festa alle 12.30 e partita tra carennesi e turisti alle 17. Domenica 25 verrà invece celebrata la ricorrenza della Madonna della Cintura in località Forcella. Per martedì 27 è in programma una gita a Carenno con visita guidata ai luoghi caratteristici e riscoperta dei prodotti tipici a cura dell'associazione Estate Insieme e Over 60 Lecco. Ultimo appuntamento mercoledì 28 agosto alle 21 al centro sportivo con "Sabbie in tour".