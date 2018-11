Domenica 18 novembre in occasione della Giornata Mondiale per i Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza si terrà a Lecco la Camminata dei diritti dei bambini, organizzata da Comune di Lecco e cooperativa Eco86, che coordina il piedibus.

Il programma prevede un percorso di 6 km con ritrovo alle 9.30 nella piazzetta del centro commerciale Meridiana; qui si partirà alla volta del parco Belgiojoso prima, dove si farà una breve sosta, e di piazza Garibaldi poi, dove è previsto l'arrivo per le 12.

«Questa camminata rappresenta un'occasione per rilanciare la dimensione e la prospettiva ambientale promosse dal piedibus - sottolinea l'assessore all'Ambiente del Comune di Lecco Alessio Dossi, che vi parteciperà - Dentro a iniziative come questa si celano infatti significati e intenti cruciali, che determinato effetti sulla qualità della vita di ciascuno di noi. Ridurre le emissioni anche attraverso una mobilità sostenibile significa infatti migliorare l'aria che respiriamo quotidianamente. Una città a misura di bambino è una città a misura d'uomo, è una città vivibile e sostenibile, la cui importanza è promossa anche attraverso strumenti come il piedibus ed eventi come questa camminata».

In piazza Garibaldi, al termine della camminata, l'Amministrazione comunale consegnerà le cittadinanze civiche ad alcuni bambini e ragazzi della città, minorenni nati in Italia e residenti a Lecco non in possesso della cittadinanza italiana che, attraverso le proprie famiglie ne hanno fatto richiesta, secondo quando stabilito dallo specifico regolamento comunale.

Al momento interverranno il vicesindaco del Comune di Lecco Francesca Bonacina, la consigliera comunale presidente della commissione pari opportunità Monica Coti Zelati, che sottolinea: «Ambiente e inclusione sono due urgenze di cui ci dobbiamo prendere carico. Coinvolgere i bambini in una giornata che li vede partecipi e testimoni di valori così importanti è una grande occasione per dimostrare che la nostra comunità si sta impegnando in questa direzione. Le richieste di cittadinanza civica giunte anche quest'anno al Comune di Lecco testimoniano la fiducia nella possibilità di realizzare un'integrazione davvero possibile».

Al termine della cerimonia l'Associazione Aiuto Bambini Betlemme offrirà un rinfresco e il Crams ne curerà l'animazione musicale.

Per partecipare alla camminata dei diritti dei bambini è necessario prenotarsi attraverso il sito www.eco86.it. La partecipazione è libera e gratuita e i primi 500 iscritti riceveranno un gadget in omaggio.