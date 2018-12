Concerto di Capodanno a Bellano

Bellano festeggia l'anno nuovo con un concerto sinfonico in grande stile. Appuntamento al 2 gennaio 2019 con il Concerto di Capodanno (al Palasole dalle ore 21) per ascoltare l'Orchestra Sinfolario diretta dal maestro e celebre cittadino bellanese Roberto GianoIa (nella foto).

«Invito tutti - lancia l'appello il sindaco di Bellano Antonio Rusconi - a partecipare a questa grande serata a ingresso gratuito di musica classica, magistralmente diretta dal maestri Roberto Gianola con un'orchestra di 50 elementi, che suonerà per noi i celebri valzer di Strauss e non solo. Non mancheranno grandi sorprese, festeggeremo l'inizio del nuovo anno e al termine un brindisi insieme».

Uno dei momenti più attesi della serata sarà rappresentato dalla consegna delle benemerenze civiche da parte del Comune di Bellano a cittadini e associazioni meritevoli.