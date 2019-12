Conferenza annuale "Imagene. Genetica e tumori"

"Imagene. Genetica e tumori": questo il titolo dell'annuale conferenza organizzata dal Dipartimento oncologico dell'Azienda socio-sanitaria territoriale di Lecco.

L'evento, programmato in stretta collaborazione con tutte le associazioni di volontariato in campo oncologico del territorio, è in programma il 4 dicembre, a partire dalle ore 20.30, presso l'Aula Magna dell'Ospedale Manzoni: una circostanza pubblica volta a informare e sensibilizzare cittadini e operatori sanitari della provincia lecchese sulla delicata tematica delle patologie oncologiche.

Nesso tra genetica e malattia

Ma qual è il nesso tra genetica e malattia oncologica, tema portante della particolare serata? «Il legame tra genetica e malattie tumorali è molto stretto - spiegano Antonio Ardizzoia e Cristina Riva, rispettivamente direttore dell'Oncologia e direttore dell'Anatomia e Patologia Istologica dell'Asst di Lecco - Il progresso della conoscenza scientifica degli ultimi decenni ha consentito infatti di evidenziare alterazioni di numerosi geni, tipiche per vari tipi di tumori».

«Queste determinazioni genetico-molecolari - continuano i due specialisti - sono oggi fondamentali perché, sulla scorta dei particolari dati raccolti, è possibile impostare terapie "bersaglio" personalizzate con nuovi farmaci, cosiddetti biologici, in grado di neutralizzare l'effetto dannoso del guasto genetico».

Di grande attualità e importanza è, inoltre, il tema delle neoplasie ereditarie, cioè di quelle situazioni in cui è presente una mutazione costituzionale (alla nascita) che predispone all'insorgenza di tumori.

«I geni più frequentemente coinvolti sono il Brca1 e il Brca2, legati a tipi particolari di tumori di mammella e ovaio - puntualizzano i due primari - Le mutazioni ereditarie devono essere ricercate su casi selezionati, solo dopo consulenza e indicazione del genetista. È bene ricordare che la conoscenza dello stato mutazionale fornisce informazioni preziose per clinici e oncologi, sia per una terapia mirata che per la sorveglianza futura dei pazienti e dei familiari che presentano la mutazione».

L'introduzione all'annuale conferenza, dopo un breve saluto della Direzione Strategica dell'Asst di Lecco, sarà curata dal direttore e dalla Rad del Dipartimento oncologico, ovvero Antonio Ardizzoia e Daniela Plebani oltre che da Monica Colombo, referente delle associazioni di volontariato in campo oncologico.

Gli interventi in programma

La serata proseguirà poi con gli interventi di Cristina Riva, direttore dell'Anatomia e Patologia Istologia dell'Azienda lecchese; Elena Sala, genetista dell'Asst di Monza "Ospedale San Gerardo"; e Matteo Losa, noto scrittore e fotografo. Tra gli ospiti, i Sol Quair, il coro gospel italiano, diretto dal Maestro Caccialanza, che animerà ed intratterrà tutti i presenti. A condurre la particolare serata Barbara Gerosa, volto noto della tv locale TeleUnica.