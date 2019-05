A Garlate "Fiabe straordinarie per famiglie non ordinarie"

«Venite a scoprire le fiabe straordinarie presentate dagli autori lecchesi Elisa Binda e Mattia Perego. Vi aspettiamo al Museo della seta venerdì 7 giugno alle ore 21». Con queste parole Diana Nava, assessore alla Cultura di Garlate, annuncia l'iniziativa promossa dal Comune per venerdì prossimo all'Abegg: qui il pubblico potrà andare alla scoperta del libro "Fiabe straordinarie per famiglie non ordinarie" edito da Einaudi. Un titolo emblematico per il volume che raccoglie dieci fiabe con protagoniste dieci famiglie "non tradizionali".

Un testo del quale hanno parlato anche "Il Corriere della Sera" e Radio 24, realizzato da Elisa Binda e Mattia Perego, due copywriter marito e moglie, la prima di Garlate, il secondo di Merate. Elisa si laurea in Lingue e Letterature Straniere, Mattia in Lettere Moderne ed entrambi frequentano un Master in Copywriting. Lavorano in pubblicità da più di dieci anni, a Milano, Dubai e Zurigo. Hanno due gattone che li seguono nelle loro avventure in giro per il mondo. Per tutti sono solo Eli e Tia.

L’illustratrice Leandra La Rosa è un’illustratrice trapanese stanziata a Palermo, dove vive e lavora ormai da diversi anni. Laureata all’Accademia di belle arti di Palermo come graphic designer, inizia nel 2013 a pubblicare i suoi primi libri illustrati. Pubblica con diverse case editrici italiane ed estere. È inoltre socia-fondatrice dell’associazione “Ad Un Tratto”, magazine di illustrazione online, attraverso la quale organizza incontri, webinar e eventi dedicati all’illustrazione.

Dieci fiabe, dieci famiglie non tradizionali: «Raccontiamo ai bambini che tutte le famiglie sono magiche»

«Il libro raccoglie dieci fiabe, dieci famiglie non tradizionali, per raccontare ai bambini che tutte le famiglie sono magiche - si legge nel testo di presentazione del libro - Una principessa con i genitori separati, una famiglia allargata di folletti, un elfo adottato da una coppia di orchi, una streghetta con due papà maghi, un mostrino e la sua mamma single lavoratrice e tante altre famiglie che rappresentano il mondo ricco e variegato in cui viviamo oggi. Con questo libro ogni bambino finalmente avrà una fiaba in cui riconoscere sé stesso e la propria famiglia. Abbiamo voluto includere tutte quelle famiglie che non avevano spazio nelle fiabe classiche».

Il libro è uscito in tutte le librerie il 14 maggio ed è stato accolto con molto entusiasmo, entrando nelle top 30 dei Bestseller di Amazon e nella top 10 dei libri più venduti per bambini. «Non ci rivolgiamo solo alle famiglie non tradizionali - aggiungono gli autori - ma a tutti i bambini, perché crediamo che entrare in contatto fin da piccoli con realtà diverse possa aiutarli a crescere con una mentalità più aperta e libera da stereotipi e fobie. Queste fiabe possono essere uno strumento per genitori e insegnati per insegnare valori come l’inclusione e la diversità».

Il libro è stato presentato in diverse librerie e associazioni culturali e il calendario prevede numerosi incontri nelle prossime settimane, tra cui quello della serata di venerdì 7 giugno a Garlate. Elisa e Mattia presentano il libro con slide colorate e la lettura animata di una fiaba con “effetti speciali”: video, animazioni ed effetti sonori che accompagnano la narrazione. «Questo volume non vuole spiegare le varie tipologie di famiglia, che invece sono inserite in maniera molto naturale nel contesto narrativo della fiaba. Il focus è sulle avventure fantastiche di cui queste famiglie sono protagoniste. Quello che leggono i bambini ha un impatto sulla società di domani. I bambini hanno il potere di cambiare il mondo e renderlo un posto migliore, senza odio, omofobia e discriminazione».