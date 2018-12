Cercate un evento per trascorrere il Natale? Ecco la nostra guida

Poche ore al Natale e c'è chi si chiede come ingannare il tempo appena ci si alzerà dalla tavola, sia dopo la cena del 24 sia dopo il pranzo del 25 o a Santo Stefano.

Niente paura, come sempre Lecco Today vi viene incontro con la sua aggiornatissima sezione settimanale degli eventi "Cosa fare in città". Nel link che trovate in alto nell'articolo abbiamo riassunto tutte le iniziative che terranno banco nei giorni di 24, 25 e 26 dicembre (e non solo) con tema il Natale. Ve ne suggeriamo cinque, appositamente selezionati per voi.

PANETTONI SUL GHIACCIO - Fino alle 23 del 24 dicembre, giorno della Vigilia, sulla pista XXL di Piazza Garibaldi Babbo Natale distribuirà panettoncini ai pattinatori.

CARRI DI NATALE A MANDELLO - La tradizione mandellese con la sfilata dei carri natalizi si ripropone la sera della Vigilia, con percorso da Molina sino a Mandello basso passando per la centralissima Piazza Da vinci animata dalla pista di pattinaggio.

PRESEPE A MERATE - La magia della rappresentazione della Natività a Merate, nella parrocchia Sant'Ambrogio. Si inaugura la notte di Natale il presepe allestito nella cappella adiacente il piazzale della chiesa parrocchiale. Uno spettacolo che si potrà ammirare già dalla mattina del 25 dicembre.

STELLA DI NATALE AL PLANETARIO - Quale cielo si ammirava a Betlemme in occasione della nascita di Gesù? Lo si potrà scoprire al Planetario di Lecco anche nella giornata di Santo Stefano.

IL GRINCH AL CINEMA - Al Jolly di Olginate riprendono le proiezioni dopo lungo tempo. E per l'occasione, a Santo Stefano, c'è il simpatico nemico del Natale: il Grinch.