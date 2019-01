Festa del Centro Sport Abbadia

Torna la tradizionale Festa del Centro Sport ad Abbadia Lariana. La manifestazione si svolgerà sabato 12 gennaio alle ore 20.45, con il patrocinio dell'Amministrazione comunale di Abbadia Lariana e la collaborazione dell'Oratorio Piergiorgio Frassati.

Il programma prevede la presentazione delle squadra di calcio, pallavolo e pallacanestro, con l'intervento di diversi ospiti in sala, quindi la premiazione dell'atleta dell'anno sportvo 2018. Non mancheranno momenti di divertimento per grandi e piccini e la tradizionale lotteria. L'ingresso è gratuito.