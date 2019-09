Mercato Europeo sul Lungoadda a Calolzio

Dopo Lecco tocca a Calolziocorte. Questo fine settimana il Lavello ospiterà infatti il Mercato Europeo. Una ventina le postazioni che verranno allestite nell’isola pedonale del Lungoadda venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 settembre dalle 10 di mattina a mezzanotte (domenica fino alle 22) con inaugurazione venerdì a mezzogiorno. Una ventina le postazioni di questa prima edizione dello “Street food on tour” targato Calolzio e organizzato da Confesercenti Bergamo con il sostegno dell’Amministrazione comunale.

La presentazione dell'evento in municipio

Proprio in municipio è stato presentato l’evento che permetterà al pubblico non solo della valle San Martino, ma dell’intera provincia di Lecco e del circondario, di assaggiare vari piatti tipici di diversi Paesi europei: dalla paella spagnola ai wurstel tedeschi, dai dolci greci ai biscotti della Bretagna, passando per le ricette regionali italiane con focaccia ligure, pizzoccheri Valtellinesi e i sapori del Salento, senza dimenticare un tocco di fuoriporta messicano. Per buongustai e appassionati di gastronomia un evento imperdibile, con possibilità di mangiare in loco (verranno posizionati tavoli e spazi per sedersi) e acquistare prodotti da asporto.

«Lo scenario del Lavello è davvero suggestivo, l’ideale per ospitare questo tipo di manifestazioni che abbiamo già proposto con successo a Bergamo, Lecco, Treviglio e in altre città - ha commentato Cesare Rossi, segretario Anva Confesercenti Lombardia Occidentale, Bergamo-Lecco-Sondrio (a destra nella foto) - Ci saranno 20 cucine con piatti e prodotti di alta qualità, curate da professionisti che vengono apposta anche da altri Paesi d’Europa. Avremo postazioni di cucina spagnola, austriaca, olandese, greca e altri ancora. Eventi di questo tipo possono richiamare dalle 10.000 alle 20.000 persone e la nostra speranza è quella di ottenere un buon risultato già in questa prima edizione. L’obiettivo è di replicare i prossimi anni crescendo nel numero di espositori. Alcune onlus del territorio ci hanno chiesto di poter partecipare. Stiamo valutando in queste ore se sarà possibile, altrimenti le coinvolgeremo in futuro. Ricordo infine - conclude Cesare Rossi - che questo tipo di eventi portano un’elevato indotto a favore di bar, locali e alberghi della zona».

Sulla stessa lunghezza d’onda Giulio Zambelli, presidente di Promozioni Confesercenti Bergamo, Lecco e Sondrio. «Si potranno degustare piatti e bevande europee per tutti i gusti e acquistare prodotti tipici -ha aggiunto Zambelli - Collocheremo tavoli per poter mangiare in loco e godersi lo scenario naturale in riva all’Adda. Abbiamo organizzato ogni cosa nei dettagli. L’evento verrà inagurato venerdì 27 a mezzogiorno e proseguirà sabato e domenica fino a tarda sera. Vi aspettiamo numerosi».

Cristina Valsecchi e Luca Caremi: «Valorizziamo sempre di più la zona del Lavello»

I rappresentanti hanno quindi ringraziato il Comune per il sostegno, un grazie ricambiato da Cristina Valsecchi e Luca Caremi (a sinistra nella foto sopra). «Sono felice di aver collaborato per l’organizzazione e la promozione di questo primo Mercato europeo calolziese - ha sottolineato l’assessore ad eventi e associazioni - Si tratta di un’iniziativa di grande richiamo che si unisce ad altre con le quali stiamo animando la città, coinvolgendo sia i calolziesi sia i visitatori da fuori. Oltre a Confersercenti per aver scelto Calolzio, ringrazio Silea che garantirà la pulizia dell’area». L’assessore alla Polizia locale e al Commercio ha invece voluto ringraziare il comandante Andrea Gavazzi per aver curato l’impegnativo iter burocratico dei permessi, aggiungendo: «Come con il mercato settimanale, anche in questo caso abbiamo voluto valorizzare la zona del Lavello. L’ampliamento dell’isola pedonale a seguito della tangenzialina favorisce questo tipo di iniziative che contiamo di proporre anche più avanti, forti non solo della splendida location, ma anche dell'ottima logistica con comodi posteggi e spazi per gli espositori. Intanto vi aspettiamo numerosi questo fine settimana».

