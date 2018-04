Nascondino World Championship 2018

"Nascondino World Championship", dopo il successo internazionale del 2016, torna - ad agosto 2018 - nel borgo fantasma di Consonno. 80 squadre provenienti da tutto il mondo - venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 - si sfideranno a colpi di nascondigli per contendersi la Foglia di Fico d'Oro.

ISCRIZIONI DELLE SQUADRE - Il 2 maggio, alle ore 10.00, apriranno ufficialmente le iscrizioni per le squadre.

SPIRITO E REQUISITI - Nascondino World Championship per 3 giorni eleva il nascondino a sport di squadra con un alto tasso agonistico. È previsto un limite massimo di 80 squadre, con 5 giocatori ciascuna. Per iscriversi non sono richiesti particolari requisiti, soltano la maggiore età.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

REGOLAMENTO IN BREVE - La squadra dei cercatori, fissa e neutrale, sarà composta da atletici giocatori di rugby, selezionati per prestanza fisica, visibilità ed etica sportiva, al fine di onorare al meglio la componente sportiva della competizione. Il campionato si sviluppa in manche. In ogni manche le 20 squadre del girone interessato schierano un solo elemento per un totale di 20 giocatori che si nascondono e un cercatore appartenente alla squadra neutrale dei rugbisti. I 20 giocatori hanno 1 minuto di tempo per nascondersi e 5 minuti per correre verso la tana, un grande e morbido materasso sul quale lanciarsi in maniera liberatoria. Il 1° che si libera si aggiudica 20 punti, il 2° 19, il 3° 18 e così via. Chi viene tanato dal cercatore non si aggiudica nessun punto e, così, anche chi non esce dal nascondiglio entro il tempo regolamentare e chi è sorpreso a barare. A garantire il perfetto funzionamento del gioco ci saranno gli arbitri di gara. I punteggi ottenuti dai singoli componenti della squadra si sommano per decretare le 20 squadre finaliste e, poi, la squadra campione del mondo.

IL PROGRAMMA - Nella 1^ giornata le squadre saranno divise in 4 gironi. La fase eliminatoria si svolgerà nella giornata di sabato 25 e nel corso della mattinata del 26. Le migliori 5 squadre di ogni girone si affronteranno durante le finali in programma nel pomeriggio di domenica dal quale emergerà la squadra vincitrice della Foglia di Fico d'Oro 2018, ambitissimo premio, emblema del nascondere.

(foto FB di NascondinoWorldChampionship)