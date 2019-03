Sabato 23 marzo dalle 9 alle 14.30, al Politecnico di Milano Polo di Lecco in via Previati 1/c, si terrà la seconda edizione della Giornata dell'orientamento post-diploma promossa da Istituto Marco d'Oggiono di Oggiono (ente capofila per l'orientamento), Ufficio scolastico territoriale di Lecco, Politecnico di Milano Polo di Lecco e Provincia di Lecco.

L'iniziativa è rivolta agli studenti del quarto e del quinto anno di tutti gli istituti scolastici provinciali. Potenzialmente sono interessati circa 6.000 studenti frequentanti le classi quarte e quinte degli istituti secondari di secondo grado e dei centri di formazione professionale.

L'obiettivo dell'iniziativa è informare i giovani, al termine del loro percorso scolastico o dopo il superamento dell'esame di Stato, sulle possibilità di proseguire nell'istruzione universitaria o di alta formazione oppure di ricercare attivamente il lavoro, dando loro la possibilità di orientarsi nella scelta dei percorsi maggiormente aderenti alle inclinazioni personali.

Hanno aderito all'iniziativa 27 tra Università, Accademie, Istituti di Alta formazione, Esercito della Difesa e Centri per l'impiego della Provincia di Lecco, che saranno a disposizione degli studenti per orientarli nella scelta migliore.

Maldini: «Riscontro positivo un anno fa»

«Dopo il positivo riscontro dello scorso anno - commenta il consigliere provinciale delegato all'Istruzione e Formazione professionale Marinella Maldini - la Provincia di Lecco è lieta di proporre la seconda edizione della Giornata dell'orientamento post-diploma al Politecnico di Lecco, messo gentilmente a disposizione dal Pro Rettore Manuela Grecchi. Il tema dell'orientamento caratterizza le fasi scolastiche dei nostri giovani ed è quindi importante fornire gli strumenti informativi e formativi per rendere la loro scelta sempre più consapevole. La Provincia di Lecco ha sempre sostenuto azioni di orientamento, coordinando progetti e promuovendo eventi con l’obiettivo di migliorare la capacità di ciascun studente di conoscere le proprie potenzialità per decidere al meglio del proprio futuro. Questa seconda edizione, risultato di una rete collaborativa tra i soggetti organizzatori, è un ulteriore passo avanti nel processo orientativo a sostegno del ragazzi e delle ragazze nella decisione tra l'iscrizione all'università o la ricerca di un lavoro. Un ringraziamento particolare agli enti che con la loro presenza offriranno una panoramica puntuale sui possibili percorsi di studio e/o lavoro».