San Valentino e Carnevale a Villa Monastero

Villa Monastero a Varenna si prepara a inaugurare la nuova stagione con due giornate speciali in occasione di San Valentino e del Carnevale.

Domenica 16 febbraio alle 14 e alle 15 la Provincia di Lecco organizza due visite a tema alla scoperta della Casa Museo, durante le quali verrà illustrata la vita delle coppie che hanno abitato la Villa.

I visitatori che acquisteranno il biglietto per la Casa Museo potranno partecipare alle visite e proseguire poi in autonomia alla scoperta del Giardino botanico. Non è richiesta la prenotazione.

Sabato 22 febbraio la Villa aprirà eccezionalmente in occasione del tradizionale appuntamento del Carnevale a Villa Monastero, organizzato dalla Provincia di Lecco e dal Comune di Varenna con la collaborazione della Pro Varenna.

Alle 14.30 la sfilata delle maschere, accompagnata dalla banda, partirà da piazza San Giorgio verso il Giardino botanico di Villa Monastero, dove i bambini avranno la possibilità di partecipare a un laboratorio per la realizzazione di una simpatica candela "Arlecchino", che potranno poi portare a casa come ricordo della giornata.

Il pomeriggio si concluderà in allegria con una merenda a base di chiacchiere e cioccolata calda, offerta dalla Pro Varenna.

Costi e orari

L’ingresso al Giardino sarà libero, mentre per la visita alla Casa Museo sarà richiesto un biglietto di 3.00 euro. A febbraio il Giardino botanico e la Casa Museo sono aperti tutte le domeniche dalle 10.30 alle 16.30.

Per informazioni:

www.villamonastero.eu,

www.facebook.com/villamonasterolc,

www.instagram.com/villamonastero.