Tutto pronto a Calolzio per la Notte Bianca: negozi aperti, eventi e quattro campioni

È tutto pronto a Calolziocorte per la Notte Bianca. La manifestazione organizzata da Confcommercio ed esercenti cittadini si terrà domani, sabato 1° dicembre, nel capoluogo della Valle San Martino. Negozi aperti, itinerario enogastronomico, musica, spettacoli, giochi e l'immancabile Babbo Natale saranno gli ingredenti principali della serata che in questa edizione invernale andrà in scena dalle 19 alle 23.

Per l'occasione chiuderanno al traffico le strade del centro di Calolziocorte dalle 18 a mezzanotte: si tratta in particolare di piazza Vittorio Veneto, via Galli e una tratta di corso Dante. Proprio qui si terrà una delle esibizioni più attese: alle 23 Marco Frigerio, neo campione italiano di sollevamento pesi proverà ad alzare ben 203 chilogrammi alla panca, il peso con il quale ha conquistato il titolo. Con lui anche gli amici e preparatori della Vitalba Fitness Club.

Alla Notte Bianca di Calolzio ci saranno anche altri numeri uno nelle loro discipline: si tratta della Top Chef Cinzia Fumagalli, di Beatrice Pinchetti (campionessa italiana senior e junior di Agility Dog) e di Viola Valsecchi (terza ai Mondiali di pole dance).

«Ringrazio i commercianti e tutti coloro che, dopo il successo delle edizioni passate, hanno deciso di sostenere anche questa Notte Bianca "made in Calolzio" - commenta Cristina Valsecchi coordinatrice dell'evento e presidente di Confcommercio Valle San Martino e Olginate (nella foto con il direttore di Confcommercio Lecco Alberto Riva) - Oltre un centinaio i soggetti coinvolti. Abbiamo allestito un programma ricco di iniziative con possibilità di degustare ottimi piatti, tra conferme e novità. Siamo felici di avere con noi anche quattro campionissimi nelle loro specialità. Vi aspettiamo come sempre numerosi per divertirvi con noi e per conoscere la professionalità dei negozianti calolziesi».

Nelle foto sotto Viola Valsecchi (terza ai mondiali di Pole Dance), Beatrice Pinchetti (campionessa di Agility Dog), Marco Frigerio (neo campione italiano di sollevamento pesi) e Cinzia Fumagalli (Top Chef).

