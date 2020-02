"Tra arte e realtà" a Valgreghentino

Realismo, surrealismo e fotografia. Questi gli argomenti del corso d'arte organizzato dalla biblioteca civica di Valgreghentino con il sostegno del Comune. Tre gli appuntamenti in programma con l'attenzione rivolta in particolare all'Ottocento e al Novecento. «Due secoli che hanno completamente stravolto la concezione dell'arte e della realtà - spiegano i promotori dell'iniziativa - La biblioteca civica e l'Amministrazione di Valgreghentino propongono un corso per conoscere le correnti del realismo e del surrealismo fino all'avvento degli scatti fotografici, parlando di autori, tecniche e opere. Le lezioni si terranno mercoledì 19 febbraio, 26 febbraio e 11 marzo nella biblioteca di via Luigi Tavola con inizio alle ore 20.45. Per iscriversi o avere informazioni è possibile scrivere alla mail biblioteca@comune.valgreghentino.lc.it oppure telefonare al numero 0341 604079. Al termine del corso verrà organizzata una visita a una mostra».

Il programma

Ecco i tre temi che verranno affrontati e i relatori. Mercoledì 19 febbraio si parlerà di surrealismo con Simona Castelli "Alla scoperta di una realtà oltre la realtà". La settimana successiva Angiolina Petecchia approfondirà invece il tema "Realismo e modernità, Coubert e Millet: l'arte vista come rappresentazione dei fenomeni del quotidiano". La serata di mercoledì 11 marzo vedrà poi salire in cattedra Arianna Mancini con "La riproduzione (meccanica) della realtà. La fotografia è diventata un mezzo per descrivere ciò che ci circonda, ma anche superarlo, in nome di una ricerca artistica e sensibile".