Cosa fare nel weekend a Lecco e provincia

Cercate un appuntamento da non perdere nel weekend? Qui, di seguito, una mini-guida agli eventi in programma da venerdì 9 a domenica 11 novembre nel Lecchese, in città e in provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

"LIBERI DI RESPIRARE" - Dibattito organizzato dal Gruppo Aiuto Mesotelioma sul tema dell'amianto.

TRIBUTE BAND DI LIGABUE - Bella serata di musica al Lido "La Favola" di Abbadia Lariana.

"SULLA MIA PELLE" - Proiezione gratuita del discusso film sugli ultimi giorni di Stefano Cucchi. Segue dibattito.

CASTAGNATA IN PIAZZA - A Calolzio torna la giornata dedicata al frutto più gettonato della stagione autunnale.

INNOVAIMPRESA - A Lariofiere due giorni dedicati alle imprese del territorio e non.

