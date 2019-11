Cosa fare nel weekend a Lecco e provincia

Cercate un appuntamento da non perdere nel weekend? Qui, di seguito, una mini-guida agli eventi in programma da venerdì 22 a domenica 24 novembre nel Lecchese, in città e in provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

IN CITTA' - Appuntamento anche con "Lecco Città dei Promessi Sposi". In scena anche la Stagione Teatrale di Spazio Teatro Invito, in via Ugo Foscolo, e "Lecco Lirica". Grande attenzione per l'inaugurazione "Luci su Lecco", proposta dalla neonata associazione "Amici di Lecco". Alla Libreria Volante arriva lo scrittore Giampaolo Simi, mentre si apre "Monte Sorgenti Off" presso la sede del Cai Lecco.

SPORT - Sabato sera, quasi in contemporanea, scenderanno in campo la Calcio Lecco 1912 e l'AcciaiTubi Pallavolo Lecco Alberto Picco.

SUL LAGO - Prosegue la rassegna "Il Bello dell'Orrido" di Bellano, mentre a Villa Monastero continua la mostra dedicata ad Antonio Ghislanzoni. Domenica, a Malgrate, torna il Mercato di Forte dei Marmi.

