Cosa fare nel weekend a Lecco e provincia

Cercate un appuntamento da non perdere nel weekend? Qui, di seguito, una mini-guida agli eventi in programma da venerdì 5 a domenica 7 marzo nel Lecchese, in città e in provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

LA CALCIO LECCO IN FESTA - La Milano City e, poi, la grande festa in piazza dopo l'ottenimento della promozione in Serie C. Forza Lecco!

GHOST TOWN TRAIL - Una nuova corsa sui monti del Lecchese, questa volta nella poco frequentata zona attorno a Consonno, la Città Fantasma.

CAMELIE SUL LARIO - Villa Monastero e Villa Cipressi faranno parte del consueto appuntamento che unisce le due sponde del Lario.

STREET FOOD - A Bellano si apre la lunga stagione del cibo da strada.

PASQUAPARK - A Lecco tornano le giostre! (E si, anche la pioggia).

È, come sempre, possibile segnalarci nuovi eventi (clicca qui) e, se siete on the road e e volete mangiare fuori casa, potete consultare la nostra Ristoguida con i ristoranti del territorio.