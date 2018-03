Cosa fare nel weekend a Lecco e provincia

Cosa fare nel weekend? Qui, di seguito, una mini-guida agli eventi in programma da venerdì 9 a domenica 11 marzo nel Lecchese, in città e in provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

GLI EVENTI DEL WEEKEND NEL LECCHESE

VISITE AL "MATITONE" - Apre le porte il campanile della basilica di San Nicolò per una serie di visite guidate fino alla balconata, che si trova sulla sommità a 96 metri di altezza.

ALZARE LO SGUARDO... - una grande festa per l'inaugurazione dei restauri al Monastero del Lavello di Calolziocorte, con musica, racconti, buffet e per tutti la possibilità di effettuare una salita gratuita in mongolfiera.

GIUGAROCK - Va in scena a Garlate la seconda sfida del "GiugaRock 2018". Sul palco: "Dr. Banger", "Smoking Monkeys" e "The Seewer".

UNIVERSI PARALLELI AL PLANETARIO - una coinvolgente conferenza al Planetario di Lecco,

con Gabriele Ghisellini, astronomo, che tratterà di buchi neri, di dirstorsioni estreme dello spazio-tempo, del mondo inafferrabile dei quanti e dei grandi romanzi di fantascienza sul tema.



