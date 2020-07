Workshop "Cane e padrone": giornata sul dog massage

State pensando a un modo alternativo di passare queste pazze e frenetiche domeniche di estate post-lockdown? In provincia di Lecco arriva un workshop interamente dedicato al benessere dei nostri amici a quattro zampe: il dog massage.

Di che cosa si tratta? Il dog massage è una disciplina che si è sviluppata negli Stati Uniti a partire dagli anni '90 e che sta lentamente prendendo piede anche in Italia grazie a specialisti appositamente formati in accademie di tutto rispetto. Questo tipo di massaggio si applica per promuovere il benessere e la salute generale del cane portando a diversi benefici quali la riduzione di stress e ansia, il rilassamento, la produzione di endorfine oppure il mantenimento di una buona postura.

«L'idea di ospitare un seminario di dog massage presso la struttura dell'asilo per cani di Merate nasce dalla necessità di trovare degli strumenti per aiutare i nostri cani e i relativi umani ad affrontare tutte quelle situazioni difficili e stressanti che si presentano spesso nel vivere la vita al nostro fianco» spiega l'educatrice cinofila Cecilia Sala, che ha recentemente inaugurato l'asilo per cani "Gli Amici di Ceci" a Merate aprendo i battenti lunedì 11 maggio in pieno post lockdown. «Noi educatori cinofili stiamo spiegando da alcuni mesi ai proprietari di cani come il lockdown abbia lasciato in alcuni cani casi profonde conseguenze che si stanno ripercuotendo tutt'ora sul comportamento dei nostri cani così come sulle loro abitudini; dobbiamo trovare il giusto modo per affrontare questa nuova situazione come ad esempio dotarci di strumenti utili per la gestione dello stress del nostro cane e questo seminario può rappresentare un valido aiuto in questo senso».

L'asilo per cani ha voluto coinvolgere per l'occasione una vera dog massage therapist, diplomata all'illustre accademia Equissage. «Questo seminario vuole essere una soluzione pratrica per aiutare i proprietari dei nostri amici a quattro zampe ad interagire con il proprio cane e ad aiutarlo ad attraversare alcuni momenti stressanti che si possono presentare nello stare al nostro fianco» commenta la specialista, che aggiunge: «Sicuramente passeremo una piacevole giornata assieme, circondati da altri amanti cinofili come noi e con il nostro cane: impareremo a consolidare il nostro rapporto, ad ascoltarci reciprocamente e ed aiutarci». Prosegue la specialista: «Le tecniche che andremo a imparare assieme saranno semplici ma allo stesso tempo efficaci e attuabili da tutti noi in piena sicurezza per quanto riguarda la salute del nostro cane».

Il seminario si terrà all’asilo per cani Gli Amici di Ceci di Merate dalle ore 10 alle 16 ed è possibile partecipare anche in qualità di semplici uditori.

Questi gli argomenti che verranno trattati nella giornata di domenica 26 Luglio:

- Pet massage: in cosa consiste, benefici ed evidenze scientifiche

- Anatomia: massaggiare con successo il nostro cane, educazione alla sensibilità del tocco

- Valutazione generale e osservazione della postura

- I massaggi sportivo ed olistico

- Impariamo le basi del massaggio routine relax

- Impariamo le basi del massaggio routine defaticante

Per partecipare è necessario iscriversi attraverso i canali di comunicazione dell'asilo per cani (e-mail info@gliamicidiceci.it, cell 351 7474749)