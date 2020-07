Abbonamento mezzi pubblici annuale: agevolazioni ed esenzioni

Viaggiare con i mezzi pubblici a Lecco, permette di raggiungere la maggior parte delle zone urbane ed extraurbane della provincia e della città. Per quanto riguarda le tariffe degli abbonamenti, come sempre esistono delle possibilità di sconto se si effettua un abbonamento annuale.

Per usufruire del servizio di trasporto pubblico il cittadino deve acquistare un biglietto per la corsa di 1,30 euro ciascuno (valido 90 minuti), in alternativa può acquistare un biglietto giornaliero al costo di 2,90 euro o ancora fare richiesta per un abbonamento che può essere mensile, trimestrale o annuale.

Vediamo chi ha diritto agli sconti sui trasporti pubblici e quali sono le modalità per ottenerli.

Tariffe Linee Lecco

- Biglietto corsa semplice (valido 90 minuti) 1,30 euro

- Biglietto Pluricorse ( validità 90 minuti su tutte le linee urbane di lecco) 13,50 euro

- Biglietto giornaliero (valido tutto il giorno) 2,90 euro

- Abbonamento mensile (valido dal primo all’ultimo giorno del mese) 33 euro

- Abbonamento Trimestrale (valido 3 mesi) 93 euro

- Abbonamento annuale studenti (valido 9 mesi) 213 euro

- Abbonamento annuale (valido 12 mesi) 318 euro

- Abbonamento ridotto pensionati (valido dal primo all’ultimo giorno del mese dalle ore 8.30‐12.30 /14.00‐17.00/dopo le 19.00) 24,50 euro

- Abbonamento settimanale sette giorni (valido da lunedì a domenica) 9,40 euro

- Abbonamento mensile integrato (tutti coloro che sono in possesso di abbonamento mensile corredato da regolare tessera di riconoscimento per le linee di area urbana e di area extraurbana possono acquistare un tagliando che può essere utilizzato per circolare nella città di Lecco ) 24,50 euro

Agevolazioni

I nuovi titoli di viaggio regionali sono validi anche sull'area urbana di Lecco. - Io Viaggio Treno Città: l'abbonamento mensile integrato per tutti coloro che si spostano in treno ed utilizzano diversi mezzi pubblici in città. - Io Viaggio in Famiglia: secondo abbonamento per i figli minori scontato del 20% e gratuità dal terzo. I ragazzi sotto i 14 anni viaggiano gratis se accompagnati da un parente adulto. - Io Viaggio ovunque in Provincia: l'abbonamento mensile integrato per viaggiare su tutti i mezzi di trasporto pubblici all'interno di una provincia della Lombardia. - Io Viaggio ovunque in Lombardia: biglietti ed abbonamenti integrati validi su tutti i mezzi di trasporto pubblici della Lombardia.