La tregua è durata poco: scatta una nuova allerta per temporali forti

Torna l'allerta maltempo sul Lecchese. Non sono passati nemmeno due giorni di tregua dall'ultima allerta, e già eccone un'altra. Forti temporali e precipitazioni sono nuovamente all'orizzonte e lo saranno nelle prossime 36 ore.

La sala operativa di Protezione civile della Regione Lombardia ha emesso un bollettino di colore giallo ("criticità ordinaria") per temporali forti valido dalle 14 di oggi, venerdì 23 agosto (h 12) sino alle 00.00 del 25 agosto.

La sintesi meteorologica

Tra il pomeriggio/sera di oggi 23/08 e il primo mattino di domani, sabato 24/08, e poi ancora nel tardo pomeriggio/sera di domani 24/08, condizioni di variabilità/instabilità saranno possibili su tutti i settori, con rovesci o temporali sparsi. All'interno di questa situazione di relativa instabilità saranno possibili anche isolati fenomeni di forte intensità, con accumuli di pioggia localmente abbondanti o molto abbondanti in breve tempo. Per domenica 25/08, ad oggi si prevedono condizioni di lieve instabilità, minori rispetto a sabato: possibili rovesci o isolati temporali in particolar modo sui rilievi e nel pomeriggio, poco probabili sulla Pianura.