Tornano le giostre e a Lecco si rivede il maltempo: ad aprile il meteo sarà ballerino

«Come? Ha cominciato a piovere dopo un mese? Ma stanno arrivando le giostre?». Risposta affermativa, cari lecchesi: a partire da sabato 6 aprile nell'area spettacoli del "Bione" arriverà "Pasquapark", tradizionale appuntamento con le attrazioni in città. E, ovviamente, poteva non riconfermarsi la tradizione che lega l'arrivo del carrozzone a quello del meteo ballerino? Analizzando le previsioni, ancora non altamente attendibili, effettuate da 3BMeteo.com, a partire dai primi giorni della prossima settimana sulla città, e sul Lecchese più in generale, è atteso un netto cambio della circolazione, che porterà un deciso mutamento delle condizioni climatiche dopo un marzo con temperature record e siccità diffusa.

Le previsioni a partire da domenica 7

Da domenica sera il meteo inzierà a essere decisamente ballerino: pioggia e sole si alterneranno anche all'interno della stessa giornata, mentre le temperature saranno generalmente comprese tra i sette gradi centigradi di minima e i diciotto gradi centigradi di massima; lo zero termico si assesterà intorno a quota milleottocento metri di altitudine. Miglioramenti del clima sono previsti a partire da domenica 14, quando si dovrebbero superare nuovamente i venti gradi centigradi di temperatura massima registrata. Bentornate, care giostre, lago e montagne ringraziano.