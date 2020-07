Cielo sereno, sole, caldo gradevole: alle porte un weekend meraviglioso

Il bel tempo che la giornata di venerdì sta regalando è destinato a terminare, ma niente paura, costituirà soltanto una fase transitoria: il weekend sarà infatti tipicamente estivo.

L'anticiclone nordafricano insisterà sul Mediterraneo ancora per la mattinata di venerdì, regalando cielo sereno e caldo. L'arrivo di un fronte da ovest porterà rovesci e temporali sparsi anche in pianura nel corso di pomeriggio e sera, con conseguenti correnti più fresche.

Questa condizione, da sabato, darà luogo a un miglioramento complessivo, con sole, cieli sgombri e temperature in leggera diminuzione, per un clima estivo decisamente gradevole. Le massime si attesteranno tra 28° e 30° C sabato, risalendo di un paio di gradi domenica.